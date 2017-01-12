Zonguldak Obm, 2016 Yılı Yol Yatırım Program Hedeflerini Gerçekleştirdi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 2016 yılı yol yatırım program hedeflerini gerçekleştirdi.



Başta ormanların bakımları, işletilmesi, orman yangınlarıyla mücadele, gençleştirme çalışmaları olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerinin daha etkili yürütülmesi için yeni orman yolları, büyük onarım, üst ve sanat yapısı yatırımlarını yapmaya devam eden OBM, 2016 yılı yol yatırım program hedeflerini gerçekleştirdi. Yol yapım çalışmaları hakkında açıklamada bulunan yetkililer, "2016 Yılı Yol Yatırım Program Hedeflerimizi Gerçekleştirdik..



Başta Ormanların bakımı, işletilmesi, orman yangınlarıyla mücadele, gençleştirme olmak üzere Tüm ormancılık faaliyetlerimizi daha etkili yürütmek için yeni orman yolları, büyük onarım, üst yapı, sanat yapısı yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzce Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer alan Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde 2016 yılı orman yolları yatırımı olarak 5 Adet Yol Ağı Planı, 110 Km. Yeni Yol, 108 Km. Büyük Onarım, 182 Km. Üst Yapı, 190 Km. Sanat Yapısı yatırımları gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında ise 5 Adet Yol Ağ Planı, 176 Km. Yeni Yol, 119 Km. Büyük Onarım, 213 Km. Üst Yapı ve 214 Km. sanat yapısı, yatırımları yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK