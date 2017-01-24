Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak merkezli 3 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve açığa alınanlar ile muvazzaf 10 askeri personel gözaltına alındı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Merkez ve Ereğli ilçelerinin yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen Jandarma Yüzbaşı M.S'nin yanı sıra açığa alınan TCSG-301 Bot Komutanlığında görevli Sahil Güvenlik Yüzbaşı G.A, TCSG-301 Bot Komutanlığında görevli Sahil Güvenlik Astsubay A.M, Jandarma Uzman Çavuş S.K, Jandarma Teğmen M.A, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz Üsteğmen O.M.K, İkmal Üsteğmen Ç.K, Deniz Teğmen E.E, Deniz Astsubay B.B. ile Deniz Astsubay Başçavuş B.B. gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı dokümanlara el konuldu.



Şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.



Bu arada gözaltına alınanların örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları öğrenildi.