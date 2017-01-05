Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak ve Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak ve Düzce'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli astsubay G.S, bir şirketin eski muhasebecisi Ö.A, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen T.Y. ve Düzce'de öğretmenlik yapan A.D. gözaltına alındı.



Bu arada gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde olduğu öğrenildi.