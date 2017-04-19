Zonguldak Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Zonguldak başta olmak üzere 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve Bylock kullandığı iddia edilen öğretmenlere yönelik sabah 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kdz. Ereğli ilçesi başta olmak üzere Kayseri, Isparta, Niğde, Osmaniye, Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Kdz. Ereğli ilçesinde M.G., Y.Ö.K., U.A., E.H., A.G., F.P., S.S., Y.K. ile Isparta'da F.Ç., Kayseri'de A.S.U., Osmaniye'de H.H., Niğde'de E.B. ve Ankara'da R.Ç. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - ZONGULDAK