Zonguldak Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

ZONGULDAK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra Kayseri, Isparta, Osmaniye, Niğde ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon yaptı. Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu M.G., Y.Ö.K., U.A., E.H., A.G., F.P., S.S., Y.K., F.Ç., A.S.U., H.H., E.B., R.Ç. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor. - Zonguldak