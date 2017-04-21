Zonguldak Maden Kazası Sanığı Kozlu Müdürü Eroğlu, Ttk Genel Müdür Vekili Oldu

Maden kazası sanığı Kozlu Müdürü Eroğlu, TTK Genel Müdür Vekili oldu



ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen 8 işçinin öldüğü iş kazasında, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuksuz yargılanan 10 sanık arasında bulunan Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, kuruma vekaleten genel müdür olarak atandı.



2013 yılında yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş kazasında, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 10 sanık hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Yargılamanın devam ettiği Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçen hafta gönderilen 3'üncü bilirkişi raporunda taşeron firma asli kusurlu, Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu ve yardımcısı Nurettin Yılmaz ise eksiklikleri nedeniyle firmaya bir yaptırım uygulamak yerine, kendi bünyelerinden bir çalışanı teknik nezaretçi olarak atamayı uygun gördükleri için tali kusurlu bulundu.



GENEL MÜDÜR OLARAK ATANDI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu'nu, 11 aydır vekaleten TTK Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ercan Gebeş'in yerine yine vekaleten atadı. Kazım Eroğlu, genel müdürlükte yapılan devir teslim töreni ile görevi devraldı. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1986'da Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden mühendisi olarak işe başladığını söyleyen Eroğlu, şöyle konuştu:



"Daha sonra sırasıyla vardiya mühendisliği, başmühendislik, işletme müdürlüğü, üretim müdür muavinliği, 2004'den bu yana da müessese müdürlüğü yaptım. Toplamda bakıldığı zaman 31 yıllık kurumda çalışma sürem var. Kozlu'da çalıştığım süre içerisinde 'Kozlu Müessesi ailesi fertleri' diye hitap ediyordum. Bundan sonraki hitap şeklimiz değişecek, 'TTK Genel Müdürlüğü ailesinin fertleri' diye hitap edeceğiz. Aile bireylerim tabiri yerindeyse daha da fazlalaşmış oldu. Atamayı yapan yetkili makama sonsuz teşekkürlerimi, en kalbi duygularımı, sevgilerimi iletiyorum."



TTK Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek olan Ercan Gebeş ise Kazım Eroğlu'na başarı dileğinde bulunarak, "Yaklaşık 11 ay önce bana verilen emaneti, emanete herhangi bir zarar vermeden yeni sahibine teslim etmenin gönül huzuru içerisindeyim" dedi.