Zonguldak Liseliler Beşiktaş'ı Şampiyon Ilan Etti

Liseliler Beşiktaş'ı şampiyon ilan etti



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Fen Lisesi öğrencileri, ligin bitimine 6 hafta kala 7 puan farkla lider olan Beşiktaş'ı şampiyon ilan ederek bayrağını okul bahçesindeki direğe astı.



Ereğli Fen Lisesi'nde bu sene başlatılan uygulama ile Süper Lig'de her yıl şampiyon olacak takımın bayrağı okulun bahçesinde hazırlanan direğe çekilecek. Farklı takımların taraftarları olan öğrenciler, Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala 7 puan farkla lider olan Beşiktaş'ı şampiyon ilan etti. Tuttukları takımların formalarını giyip, ellerini takımlarının renklerine boyayan öğrenciler, hep birlikte Beşiktaş bayrağını göndere çekti.



Öğrencilere destek veren öğretmen Kenan Genç, amaçlarının öğrencilere sporda kardeşliğin, dostluğun ve hoşgörünün hakim olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Genç, "Futbolda hoşgörü ve dostluğun hakim olduğunu anlatmak için hep birlikte şampiyon olan takımın bayrağını bu direğe asıyoruz. Bu sene büyük ihtimal Beşiktaş şampiyon olacağı için onun bayrağını astık. Seneye hangisi olursa bu geleneği sürdüreceğiz" dedi.



Galatasaray taraftarı olan öğrencilerden Hüseyin Turan Gökmen de "Beşiktaş bayrağını göndere çekerek futbolun birleştirici gücünü gösteriyoruz" diye konuştu. Beşiktaş taraftarı Eren Cankat Özçakır ise "Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beşiktaş bayrağını göndere çektik ve inşallah hep burada kalacak. Mutluyuz, gururluyuz, Beşiktaşlıyız? diye konuştu.