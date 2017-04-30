Zonguldak Limanı'nda Antitank Füzesi Parçası Ele Geçirildi

Zonguldak Limanı'nda yapılan operasyonda, antitank füzesine ait askeri dürbün ve mekanizması ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan Cenk-Y gemisi ile Zonguldak'a gelen bir tırda Gümrük Muhafaza ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada iki parça halinde, antitank füzesine ait askeri dürbün ve mekanizması ele geçirildi. 38 yaşındaki İranlı E.E. olayla ilgili gözaltına alındı. Füzeleri İran'a götürmek istediği ifade edilen E.E.'nin tutuklandığı öğrenildi.