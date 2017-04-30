Zonguldak Limanı'nda Antitank Füzesi Parçaları Ele Geçirildi

Zonguldak Limanı'nda yapılan operasyonda, antitank füzesine ait askeri dürbün ve mekanizmasının ele geçirilmesi dikkat çekti.

OPERASYON PERŞEMBE GÜNÜ OLMUŞ

NTV'nin haberine göre; Ukrayna'dan Cenk-y gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen bir İran vatandaşının aracında yapılan aramada askeri dürbün ve mekanizma parçaları ele geçirildi. Operasyon perşembe günü gerçekleştirildi.

PARÇALAR ANTİTANK FÜZESİNE AİT ÇIKTI

Askeri parçalar üzerinde yapılan araştırma sonucu bu parçaların anti tank füzesine ait olduğu tespit edildi. İranlı zanlı gözaltına alındı. Olayın terörist faaliyetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.