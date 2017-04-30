Zonguldak Limanı'nda Antitank Füze Parçaları Ele Geçirildi

UKRAYNA'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da yapılan aramada antitank füzelerine ait 4 parça ele geçirildi. Gözaltına alınan İranlı TIR şoförü 38 yaşındaki E.E., tutuklandı.



Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, geçen 27 Nisan çarşamba günü Ukrayna'dan gelen 'Cenk-A Gemisi'nde İran plakalı TIR'ı X- Ray cihazından geçirdi. Dorsesinde şüpheli cisimler fark edilen TIR'da Cumhuriyet savcısının talimatıyla arama yapıldı. Aramada dışarı çıkarılan cisimlerin antitank füzelerine ait 2 dürbün ve 2 tetik mekanizması olduğu tespit edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekibin incelemesi ardından antitank füze parçaları karayoluyla İstanbul'a gönderildi. Gözaltına alınan TIR şoförü İran uyruklu E.E., adliyeye sevk edildi. E.E., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - Zonguldak