Zonguldak Limanı'nda Anti-tank Füzesi Ele Geçirildi

Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da yapılan aramada antitank füzelerine ait 4 parça ele geçirildi. Gözaltına alınan İranlı TIR şoförü 38 yaşındaki E.E., tutuklandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ele geçirilen füze parçalarıyla ilgili olarak 'Bunların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan; tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu tespit edilmiştir' denildi.