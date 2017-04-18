Zonguldak Köpeğin Cinsel Organındaki Havuç Operasyonla Çıkarıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde dişi köpeğin cinsel organına sokulan havuç, veteriner hekim tarafından çıkarıldı.Kamyon şoförü 47 yaşındaki Çetin Duyar, uzun yola giderken eşi de çalıştığı için 'Pamuk' adlı köpeğini bakması için komşusuna bıraktı. Çetin Duyar, döndüğünde kanaması olduğunu fark ettiği köpeği eşi Süheyla Duyar ile birlikte veteriner kliniğine götürdü. Köpeğin yapılan muayenesinde ve çekilen filmlerinde cinsel organında yaklaşık 30 santim uzunluğunda cisim fark edildi. Operasyonla çıkarılan cisimin havuç olduğu anlaşıldı. Köpek, tedavisi tamamlandıktan sonra Duyar çiftine teslim edildi.



Çetin Duyar, Adapazarı'nda sahibi tarafından terk edilen köpeği sahiplenerek evine getirdiğini ve 'Pamuk' adını verdiğini belirterek, "Köpekleri çok seviyorum. Yola giderken bakması için bıraktığım komşumun elinden köpek kaçmış. Köpeği evin yakınında otların içinde halsiz bulduk. Ben bunu yapanlara ne söyleyebilirim. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.



Süheyla Duyar da, büyük üzüntü içerisinde olduklarını anlatırken "Bunu yapan insan olamaz" diyerek gözyaşı döktü. Veteriner Hakan Türkoğlu, köpeğin geldiğinde genel durumunun kötü olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:



"Sahipleri 1.5 ay önce çiftleştiğini söyledi. Düşük olabileceği şüphesi ile getirdiler. Yaptığımız muayene de vajinasından içeriye bir havuç sokulduğunu ve bu havucun belirli bir süre içerde kaldığı ve çürüdüğünü, hayvanın bunu dışarıya atmak için halsiz kaldığını anladık. Genel durumu çok kötüydü. Şu anda durumu iyi ve kendini toparladı."