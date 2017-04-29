Zonguldak Kömürspor-Ofspor: 2-1
STAT: Devrek İlçeHAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Bersan Duran (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xxx)- Berkan (xxx), Hüseyin (xx), Serkan (xx), Ali (xx), Ercan (xx), Sinan (xx), Selçuk (xx) (Dk.83 Anıl), Cömert (xx) (Dk.86 Mert ), Oktay (xx) (Dk.
STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Bersan Duran (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xxx)- Berkan (xxx), Hüseyin (xx), Serkan (xx), Ali (xx), Ercan (xx), Sinan (xx), Selçuk (xx) (Dk.83 Anıl), Cömert (xx) (Dk.86 Mert ), Oktay (xx) (Dk.73 Onur x), İbrahim (xxx)
OFSPOR: Taylan (x)- Selim (x) (Dk.46 Mustafa Emin) (Dk.70 Arif x), Hamdi (xxx), Ferhat (x), Emre (xx), Niyazi (x), İsmail Can (x), Fatih Kaan (xx), İdris (x), Canberk (x) (Dk.76 Hamza x), Talha (xx)
GOLLER: Dk.29 (penaltı) Berkan, Dk.49 Oktay (Zonguldak Kömürspor), Dk.70 Hamdi (Ofspor)
SARI KARTLAR: Oktay (Zonguldak Kömürspor), Fatih (Ofspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, ligin son maçında Ofspor'u 2-1 yendi.
29'uncu dakikada Zongludak Kömürspor atağında İbrahim topla ceza alanına girdiği sırada yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Berkan, topu ağlara gönderdi: 1-0.
49'uncu dakikada Zonguldakspor atağında rakipten topu çalarak ceza sahasına giren Oktay, sert vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.
İlk yarı Zonguldak Kömürspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
70'inci dakikada Ofspor atağında Hamdi, ceza alanına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
83'üncü dakikada Emre'nin pasında ceza sahasına giren Talha'nın vuruş auta giti
89'uncu dakikada Niyaz'i sağdan ortaladı, İdris'in kafa vuruşu auta gitti.
- Zonguldak