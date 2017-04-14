Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrükspor: 1-1
STAT: Devrek İlçeHAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Mehmet Metin (xxx), Samet Çavuş (xxx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman (xxx)- Sefa (x), Okan Eken (x) Onur (xx), Hüseyin (xx), Ali (xx) (Dk.88 Sinan), Ercan (xx), Turan (xx) (Dk.
STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Mehmet Metin (xxx), Samet Çavuş (xxx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman (xxx)- Sefa (x), Okan Eken (x) Onur (xx), Hüseyin (xx), Ali (xx) (Dk.88 Sinan), Ercan (xx), Turan (xx) (Dk.60 Berkan x), Selçuk (xx), Mert (xx), Okan Duran (xx)
FATİH KARAGÜMRÜK: Muhammed Birkan (xx)- Hüseyin (xx), Erdinç (xx), Mert (xx), Muhammed Akarslan (xx) (Dk.59 Halil x), Burak (xx), Eren (xx) (Dk.59 Feyyaz x), Kemal (xx), Taner (xx), Ömercan (xx), Denis (xx) (Dk.75 Erkan x)
GOLLER: Dk.42 Selçuk (Zonguldak Kömürspor), Dk.69 Feyyaz (Fatih Karagümrük)
KIRMIZI KART: Dk.53 Sefa (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Okan Eken, Onur, Ercan, Okan Duran (Zonguldak Kömürspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Fatih Karagümrükspor 1-1 berabere kaldı.
15'nci dakikada sağ taraftan gelişen atakta Turan, çaprazdan sert vurdu kaleciyi de geçen top az farkla auta gitti.
27'nci dakikada konuk takımın atağında Muhammet Akarslan sağ çaprazdan vurdu, kaleye giden topu Okan Duran çizgiden çıkardı.
42'nci dakikada Zonguldak Kömürspor atağında defansın uzaklaştıramadığı topu Okan Eken, Selçuk'a verdi. Selçuk'un sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin altından ağlarla buluştu: 1-0.
53'üncü dakikada rakibine sert giren Zonguldak Kömürsporlu Sefa kırmızı kart gördü.
69'uncu dakikada Fatih Karagümrük atağında Feyyaz'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
- Zonguldak