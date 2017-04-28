Zonguldak Kızılay'dan Maden Işçilerine Sıcak Karşılama

Kızılay'dan maden işçilerine sıcak karşılama



BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kızılay Gençlik Kulübü üyeleri, 'Soğuk madene sıcak karşılama' etkinliği kapsamında maden ocağından çıkan işçilere ayran, poğaça ve su ikram etti.



BEÜ Kızılay Kulübü'ne üye 40 öğrenci, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü önünde stant kurdu. Maden ocağından eli yüzü kömür karası içinde çıkan maden işçilerini kapıda karşılayan öğrenciler ayran, poğaça ve su ikram etti. Öğrencilerin verdiği ikramları alan işçiler, teşekkür ederek banyo yapacakları alana gitti. Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, öğrencilerle birlikte yaptıkları etkinlikle maden işçileriyle güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Kızılay'ın madencinin kötü gününde değil iyi gününde de yanına olduğunu ifade eden Aygün, "Her yıl birlikte olmaya çalışıyoruz işçilerimizle. Kızılay, madencinin hep yanındadır. Onları hatırlamak, değer verdiğimizi göstermek için buradayız. Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.



BEÜ Kızılay Gençlik Kulübü Başkanı İlhan Ala da 3'üncüsünü gerçekleştirdikleri etkinlikle maden işçileriyle birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün poğaça ve ayran dağıtıyoruz işçilerimize. Bunun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Madenciyi sadece kazalarda değil normal günlerde de hatırlamayız. Bunun için emekçilerimiz yanındayız" diye konuştu.