Zonguldak Kamyonet Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Kazadan sonra gözaltına alınan hafif ticari kamyonet sürücüsü Ali Kaman, jandarmadaki ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kaman, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Midibüs sürücüsü Erdem Aktan'ın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Öte yandan, midibüs ise bir vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak Ereğli Belediyesi'ne ait yediemine kaldırıldı. Vatandaşlar, gün boyu kazanın meydana geldiği olay yerini meraklı bakışlarla izledi.