Zonguldak Iş Adamına Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Iş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasında



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde iş adamı 42 yaşındaki Varol Bayrak'ın kafeteryada tabanca ile ateş edilerek yaralanması olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



İlçedeki alışveriş merkezindeki kafeteryada dün akşam meydana gelen olayda 40 yaşındaki Yılmaz B., arkadaşlarıyla oturan Varol Bayrak'ın yanına gidip bacağına tabanca ile bir el ateş ederek kaçtı. Yaralanan Varol Bayrak, özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz B. ise olayın ardından tabanca ile yakalandı.



Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Yılmaz B.'nin kafeteryada önce keşif yaptığı, daha sonra ikinci kez içeriye girip Varol Bayrak'ın bacağına eğilerek ateş edip el hareketi yaparak kaçtığı görüldü. Görüntüye, olay sırasında kafeteryadaki müşterilerin panik anı da yansıdı.



Yılmaz B.'nin, Mart 2016'da eğlence mekanında Tuğberk Posbıyık tarafından öldürülen Talat Yavuz'un arkadaşı olduğu, olay sırasında yanlarında bulunan Varol Bayrak'ı, cinayetle sonuçlanan tartışmayı çıkarmakla suçlayarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Polisteki sorgusu ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz B., tutuklandı.