Zonguldak Iran'da Futsal Oynadı, Türkiye'de Futbola Başladı

Iran'da 15 yıl profosyonel futsal oynadıktan sonra eşi ve çocuğuyla Zonguldak'a yerleşen 35 yaşındaki Zahra Solgi,Kadınlar 3'üncü Lig'de futbol oynamaya başladı. 3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Zonguldak Gençlik Merkezispor ile antrenmana çıkan Solgi, lisans işlemlerinin ardından seneye takımda yer alacak.



İran'da Bayanlar Futsal 1'inci Lig'de Perspolis takımında 15 yıl futsal oyanayan Zahra Solgi, 2 yıl önce İngilizce öğretmeni eşi Ali Ohardoli ve erkek çocuğuyla birlikte Zonguldak'a yerleşti. Ülkesinde aynı zamanda hemşirelik yapan Solgi, Zonguldak'ta futbol oynamaya başladı. Zonguldak Gençlik Merkezispor bayan futbol takımıyla antremanlara çıkan Solgi, hızı ve top tekniğiyle beğenildi. Solgi, kendisinden yaşça oldukça küçük olan takım arkadaşlarına da uyum sağladı.



Zonguldak Gençlik Merkezispor Antrenörü Selim Oral, antrenmanlarda Zahra'nın gösterdiği performansın çok iyi olduğunu söyledi. Federasyonla görüşerek lisans işlemlerini gelecek sezona yetiştirmeyi düşündüklerini ifade eden Oral, "Ben tahmin etmiyordum bu kadar iyi olacağını. Performansıyla bizi de takım arkadaşlarını da mutlu etti. İnşallah önümüzdeki sezon kadromuzda görmek istiyoruz. Onun için de işlemlere yakında başlayacağız. Federasyonla lisans çıkarma konularını görüşeceğiz. Eğer prosedürler olursa takımda forması ve yeri hazır" dedi.



Çocukluğundan beri futbola tutkusunun olduğunu söyleyen Zahra Solgi de "Futbolu çok seviyorum. Hocam beni beğendi ve antremanlara çıkmaya başladım. 3 haftadır idmanlara çıkıyorum. Lisans işlemlerini halledersek gelecek sezon takımda oynamak istiyorum. Takım arkadaşlarıma çok çabuk uyum sağladım. Onlar beni ben onları seviyorum. 35 yaşındayım vücudum çok istiyor futbolu o yüzden seviyorum. İran'da futsol oynadığım dönemde 4-5 kez gol kralı oldum" diye konuştu.