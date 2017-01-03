Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Akca Açıklaması

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Fatih Akca, rahim ağzı kanseri (serviks) Türkiye'de en sık görülen sekiz kanser türünden biri olduğunu bildirdi.



Akca, yaptığı yazılı açıklamada, rahim ağzı kanserinin dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu ve meme ile akciğer kanserinden sonra ölümlerde üçüncü sırada yer aldığını belirtti.



Kanserin en önemli özelliğinin erken evrede tespit edilmesi ve zamanında tedavi şansının olmasına rağmen kadınların rahim ağzı kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Akca, şunları kaydetti:



"Serviks kanserinin erken evrelerinde tipik olarak belirti yoktur. En erken bulgu muhtemelen rutin jinekolojik muayene esnasında saptanan anormal HPV testi veya Pap smear sonucu olacaktır. Serviks kanseri oldukça yavaş gelişir. Böylece belirtisiz dönem yıllar sürebilir. Testlerde saptanan anormal hücrelerin tespit edildiği evre yüzde yüz tedavi edilebilir evredir. İlerlemiş serviks kanserleri genel olarak en sık düzenli taramalarını yaptırmayan ya da anormal test sonucu alıp takiplere devam etmemiş kadınlarda görülür. Kanserin risk faktörlerinin bir kısmının bireyin kendi kontrollerinde olması ve bugün için HPV virüsünün en yaygın tiplerine karşı korumayı sağlayan aşıların bulunması nedeniyle kanserin önlenebilir türlerinden birisidir. Düzenli olarak yapılan pelvik muayeneleri ve HPV testi, Pap Smear testi hiç bulgusu olmayan serviks kanserini önlemede son derece başarılıdır. HPV testi jinekolojik muayene esnasında rahim ağzından numune alınarak yapılan basit ve ağrısız bir işlemdir. HPV testi ile rahim ağzı kanseri 10-15 yıl öncesinden yakalanabilmektedir. 5 yılda bir yaptırılan HPV testi rahim ağzı kanserinden korunmak için en iyi yöntemdir. HPV tarama testi İlimizde Merkez KETEM, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliklerinde, 30-65 yaş arasındaki tüm kadınlarımıza ücretsiz olarak yapılmaktadır."