Zonguldak Futbol Oynarken Kanser Olduğunu Öğrendi, Futbolla Hastalığı Yendi

Futbol oynarken kanser olduğunu öğrendi, futbolla hastalığı yendi



ZONGULDAK'ta, ilkokulda 9 yaşında futbol oynarken düşerek yaralanınca kaldırıldığı hastanede lösemi olduğu anlaşılan Mehmet Can Çep, 2.5 yıl süren kemoterapi ve ilaç tedavisinden sonra amatör futbol oynamaya devam edip hakemlik yaparak hastalığı yendi. Şu anda 18 yaşında olan Mehmet Can Çep, aynı zamanda Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İl Gençlik Kolu Başkanı olarak görev yapıyor.



Ev kadını Cemile ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur Metin Çep'in iki çocuğundan Mehmet Can Çep, 9 yaşında Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığına yakalandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çep, 2.5 yıl kemoterapi ve ilaç tedavisi gördü. Doktorlar, tedavi sürecinde Mehmet Can'ın sürekli hareket etmesini, moral ve motivasyonunu yüksek tutmasını önerdi.



Mehmet Can Çep, tedavi ve kontrolleri sürerken eğitimini aksatmadı. Şu anda Kozlu Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Can Çep, 2013'de 14 yaşında babasının da yönetici olduğu amatör küme takımlarından Güvenlikgücüspor'da lisanslı olarak futbola başladı. İdmanlara çıkan Çep, zaman zaman maçların son dakikalarında takımda yer buldu. 2 yıl futbol oynayan Çep'in iyileşme süreci hız kazandı. Çep, 16 yaşında futbolu bırakarak 2015'de İl Hakem Kurulu tarafından açılan Aday Hakem Kursu'nu başarıyla bitirerek futbol hakemi oldu. Çep, 2.5 yılda 60 maçta görev yaptı.



1.5 yıldır babasının Zonguldak İl Başkanlığı'nı yaptığı LÖSEV'de, Gençlik Kolları Başkanı olan Mehmet Can Çep, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürekli sporun içinde kalarak hastalığı yendiğini söyledi. Çep, şöyle konuştu:



"Şu anda iyiyim. Sağlığım iyi durumda. Önümüzdeki aylarda doktorlar 'temiz raporu' vereceklerini, tamamen iyileşeceğimi söylediler. Şuan 18 yaşındayım. Temmuz ayında İl hekemliğine terfi edeceğim. Spora devam edeceğim. Çünkü, hem futbol oynayarak hem de hakemlik yaparak moralim çok üst düzeyde oluyor. Kanseri bu sayede yendim. LÖSEV'de görev alarak hastalara hayatın bitmediğini, asla pes etmemelerini ve umutlarını kaybetmemelerini öneriyorum. Ben onlar için en iyi örneğim."



LÖSEV İl Başkanı baba Metin Çep ise, oğlunun hastalığını öğrenince hayata küstüğünü, içine kapandığını ve moralinin oldukça düştüğünü söyledi. Lösemi hastalarında moral ve motivasyonun üst düzeyde olması gerektiğini ifade eden Metin Çep, "Onu futbol takımına alarak maçlarda az az oynatmaya başladık. Sonra ilk 11'de sahaya çıkmaya başladı. Sonra hakemliği istedi. Oğlumun hastalığı sürecinde tanıştığımız LÖSEV yöneticileri bizlere çok yardımcı oldu. Ben de yardımcı olmak için bu vakfın il başkanlığını yapıyorum. Oğlum da gençlik kolu başkanlığına gönüllü olarak talip oldu. Bu durumdaki insanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunuyoruz, onları ziyaret ederek moral veriyoruz" dedi.