Freni Boşalan TIR Devrildi, Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Freni boşalan TIR devrildi, sürücü öldü



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü öldü.



Kaza, saat 11.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Bozoklar mevkisinde meydana geldi. 43 yaşındaki Mesut Solmaz'ın kullandığı 27 C 0074 plakalı çakıl malzemesi yüklü TIR, iddiaya göre yokuş aşağıya inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Musut Solmaz, hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarılan Mesut Solmaz'ın yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. Acı haberi alan sürücünün arkadaşları kaza yerine gelerek gözyaşı döktü. Solmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmanın tamamlanması ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.