Zonguldak Evinde Yangın Çıkan Genç, Pencereden Atlayarak Kurtuldu

Zonguldak'ta 21 yaşındaki Resul Akbıyık, evinde çıkan yangını fark edince pencereden atlayarak kurtuldu.



Yangın, saat 07.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Sarıtoprak Sokak'ta yamaçta bulunan 2 katlı binanın üst katında Resul Akbıyık'ın yalnız yaşadığı evde çıktı. Mutfaktan gelen dumanları fark ederek uyanan Resul Akbıyık, sadece cep telefonunu alabildikten sonra evin çıkış kapısına yöneldi. Yangının hızla yayıldığını fark eden Akbıyık, bir odanın penceresine çıkarak 3 metre yükseklikten toprak zemine atladı. Ardından itfaiyeyi arayan Akbıyık, bağırarak komşularından da yardım istedi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, kısa sürede çatıyı da sardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü.



Yakınlarına yangını anlatan Resul Akbıyık, "Sabah dumanın etkisiyle uyandım. Baktığımda mutfaktan yoğun duman geliyordu. Kapıya gittim çıkamayacağımı anlayınca pencereden atladım. Sonra itfaiyeyi haber verdim" dedi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.