Zonguldak Eşiyle Tartışırken Kendini Vurdu

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 35 yaşındaki Mehmet Coşkun, sokakta eşiyle tartışırken sinirlenip havaya iki el ateş ettikten sonra tabancayı beline koyarken kazayla tetiğe basınca, bacağından yaralandı.



Olay dün gece Uzunmehmet Mahallesi Azaklıoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Mehmet Coşkun, eve giderken yanındaki eşi Zehra Coşkun'la bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinirlenen Mehmet Coşkun, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla havaya iki el ateş etti. Mehmet Coşkun, beline koyduğu sırada tabancanın ateş alması sonucu sağ dizinden yaralandı. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Coşkun'un, önce bir araçtan kendisine ateş edildiğini polise söylediği, ancak yapılan araştırmada kendisini vurduğu anlaşıldı.



Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.