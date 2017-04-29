Zonguldak Ereğli'de Burcu'nun Öldürülmesi Protesto Edildi

Ereğli'de Burcu'nun öldürülmesi protesto edildi



KKTC'de geçen 18 Nisan'da eşi 42 yaşındaki Özgür Okumuş tarafından kafede bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Burcu Okumuş'un Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde oturan annesi, iki ablası ve arkadaşları, basın açıklaması yapıp sloganlarla yürüyerek kadına yönelik şiddeti protesto etti.



KKTC'nin Gazimağusa kentinde meydana gelen olayda Özgür Okumuş, Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait 'Ayten'in Sonu' şiirini Facebook hesabında paylaştıktan sonra şiirde anlatıldığı gibi kafede buluştuğu eşi Burcu Okumuş'u 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Özgür Okumuş, ardından aynı bıçağı göğsüne sapladı. Özgür Okumuş, tedavisi ardından KKTC'de tutuklandı. Cinayetten bir süre önce geçimsizlik nedeniyle kız arkadaşının yanına yerleştiği öğrenilen Burcu Okumuş'un cenazesi ise memleketi Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde toprağa verildi.



Burcu'nan annesi Birsen Nursel Akçakaya, ablaları 31 yaşındaki Derya Ünal, 30 yaşındaki Nilgün Doğru, diğer yakınları ve arkadaşları Atatürk Anıtı'nda toplanarak kadına yönelik şiddeti protesto etti. Burcu Okumuş'un fotoğrafı yer alan tişörtler giyen kadınlara erkekler de destek verdi. Eylemde taziyeleri kabul eden anne Birsen Nursel Akçakaya, kızının fotoğrafına dokunup gözyaşı döktü. Basın açıklamasını okuyan abla Derya Ünal, Burcu ve onun gibi cinayete kurban giden kadınların sessiz çığlığını duyurmak için toplandıklarını söyledi. Burcu'nun hedefleri ve hayalleri olan gencecik bir kadın olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:



"Burcu yaşamı çok seven bir üniversite öğrencisiydi. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali olmasıyla birlikte bireyi, aileyi ve toplumu derinden etkileyen bir ruh halidir. Şiddetin herhangi bir nedeni olmaz, olamaz. Kadınları erkeklere verilmiş emanet olarak gören, cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensubu olarak Burcu kardeşimize böyle bir ölümü reva gören hastalıklı zihniyeti kınıyoruz. Bugünkü hukuki yaptırımların neticesinde uygulanabilecek en büyük cezanın katile verileceğine ve ilahi adalete inanıyoruz. Kadına psikolojik ve fiziksel şiddete her zaman karşı olan ve bunu sık sık dile getiren Burcu, aynı kadere kurban olmuştur. Gereğinin yapılacağına inancımız sonsuzdur."



Birsen Nursel Akçakaya da katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyleyerek, "Önce Allah'ın adaletine sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Canımızdan kopardılar ama katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.



Açıklamanın ardından Derya Ünal ve Nilgün Doğru, Burcu'nun anısına beyaz güvercin uçurdu. Grup, daha sonra, 'Kadına şiddete hayır, 'Kadını öldüren sessiz toplumdur', 'Biz size Allah'ın emanetiyiz' sloganları atarak ellerindeki 'Burcu'nun sesi' yasılı pankart ve dövizlerle sahil bandında yürüyüş yaptı.