Zonguldak Düğününe 3 Ay Kala Kalp Krizinden Öldü

Ankara'nın Keçiöğren İlçesi'nde düğününe 3 ay kala kalp krizi geçirerek ölen 31 yaşındaki Çağrı Yavuz, memleketi Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde toprağa verildi. Cenazede nişanlısı Ceren Çetin gözyaşlarına boğuldu.



Zonguldak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Necati ve emekli hemşire Münevver Yavuz çiftinin 2 çocuğundan Çağrı Yavuz, geçen yıl Ceren Çetin ile nişanlandı. Keçiören'de bir markette müdür yardımcısı olarak görev yapan Çağrı Yavuz, 21 Temmuz'da kına, 23 Temmuz'da düğününü yapacağı salonu da Keçiören'de kiralarken, düğün davetiyesini bastırdı. Çağrı yavuz, düğününe 3 ay kala önceki gün evinde kalp krizi geçirerek öldü. Çağrı Yavuz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'ne getirildi. Kozlu Merkez Aziziye Camisi'ndeki cenaze namazına Çağrı Yavuz'un yakınları, nişanlısı, vatandaşlar katıldı. Cenazede Yavuz çifti ayakta durmakta güçlük çekti. Yavuz'un nişanlısı Ceren Çetin ise gözyaşlarına boğuldu. Çağrı Yavuz'un cenazesi öğlen kılınan cenaze namazı ardından aile mezarlığında toprağa verildi.