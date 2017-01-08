Zonguldak Beyaza Büründü

Zonguldak'ta kar yağışı ile beyaza bürünen sahil kenarlarında yürüyüş yapanlar, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı.



Dün başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Liman Caddesi ve Kozlu İlçesi'ndeki sahil kenarında yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karda yürüyüş yapanlar beyaz güzelliğin tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi. Kar yağışına en çok sevinen çocuklar, kar topu oynayarak güzel vakit geçirdi.



191 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Şehir içi yollarda biriken karlar ise zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde merkezdeki birçok mahallede de yollar ulaşıma kapandı. İşe gitmek evlerinden çıkanlar, kapanan yollar nedeniyle yürümek zorunda kaldı. Belediye ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak kapanan yolları ulaşıma açtı. Kar nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 29 ekiple kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.



ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ



ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.



Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi.



Öte yandan Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, "Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.