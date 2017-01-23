Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nce, "Zonguldak Basınında 15 Temmuz Manşetleri" panosu açıldı.



Cemiyet Başkanı Derya Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) yönelik darbe girişiminin ardından yerel basınında çıkan gazete manşetlerini panoda sergilediklerini söyledi.



Cemiyete ait binanın duvarlarında gazete manşetlerini sergilediklerini ifade eden Akbıyık, "15 Temmuz tarihini unutmamamız gerekiyor. Halkımız bunu devamlı hatırlamalı. Hain terör kalkışmasını yapanlar gerekli cezaları alıyor ve bundan sonra da almaya devam edecek. 15 Temmuz sürecinde yerel ve yaygın basının önemi de bir kez daha anlaşılmış oldu." dedi.