Zonguldak Başına Bidon Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Başına bidon sıkışan köpek kurtarıldı



ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde yiyecek ararken başı plastik bidona sıkışan köpek, itfaiyenin müdahalesi sonrası kurtarıldı.



İlçenin içinden geçerek denize dökülen çay kenarında bir köpeğin başına bidon sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Çay kenarındaki çalılık alanda köpeğin yanına giden itfaiye ekipleri, başına sıkışan bidonu keserek çıkardı. Boynunda yara olan köpek tedavi edildi ve yiyecek verildi.