Zonguldak Ambulansın Içinde Oyunu Kullandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'de hastanede tedavi gören 70 yaşındaki Nazmi Kılıç, ambulansın içinde oyunu kullandı.



Ereğli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tedavi gören Nazmi Kılıç, ambulansla Göktepe Mahallesi'nde oy kullanacağı sandığın bulunduğu camiye götürüldü. Solunum güçlüğü çektiği için ambulansta oksijen maskesine bağlı olan Nazmi Kılıç'ın, ambulans içinde oy kullanmasına izin verildi. Kimliği ve seçmen kağıdı kontrol edilen Kılıç, görevlilerin yardımıyla içinde kullanmasına izin verdi. Kılıç, görevillerin dışarıya çıkması ardından ambulansın içinde tek başına oy pusulasına mührü basıp zarfı sandık görevlilerine teslim etti. Kılıç, ""Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Geleceğimiz şenlik ve güzel olsun. Çoluğumuza çocuğumuza güzel bir miras bırakalım. Bu benim özel görevimdi" dedi.



Ereğli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı İbrahim Duvarcı, hastanede yatan 22 hastanın 11'inin ambulans ve hizmet araçları ile oylarını kullanmak için nakil edildiğini söyledi.



ZONGULDAK'TA SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA



Zonguldak merkezde de seçmenler sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında da sandık kuruldu. Seçmenler, itfaiye personelinin dinlenme salonunda oylarını kullandı. Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Huzurevi'nde yaşlılar, oy kullanmaları için kurum personeli tarafından 50 metre ilerideki Bahçelievler İlkokulu'na götürüldü. Yürümekte güçlük çeken yaşlılar, tekerlekli sandalye ile okula götürülüp oylarını kullandı.



Rat Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Veysel Çekirdekçi, Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri nakil aracıyla evinden alınarak oy kullanacağı Cumhuriyet İlkokulu'na götürüldü. Çekirdekçi, oy kullanacağı sınıfın ikinci katta olması nedeniyle sağlık personeli tarafından kucakta taşındı. Oyunu kullanan Çekirdekçi, ardından aynı araçla evine bırakıldı. Zonguldak Valisi Ali Kaban da eşi Neriman Kaban ile birlikte Fener Lisesi'nde oyunu kullandı.