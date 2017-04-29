Zonguldak Alkollü Sürücü Park Halindeki Araç ve Yayalara Çarptı: 3 Yaralı

Alkollü sürücü park halindeki araç ve yayalara çarptı: 3 yaralı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 5 araca çarparak kaldırımda yürüyen 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Recep Ö.'nün kullandığı 67 TJ 405 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak önce park halindeki 5 araca çarptı. Kaldırıma çıkarak durabilen kamyonetin çarptığı araçların arasında ve altında kalan 16 yaşındaki Ertan Yılmaz, 74 yaşındaki İrfan Ulu ile eşi 69 yaşındaki Fatma Ulu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolünde 227 promil alkollü olduğu tespit edildi. Recep Ö., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.