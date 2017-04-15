Zonguldak 79 Yaşındaki Emekli Ek Gelir Için Simit Satıyor

79 yaşındaki emekli ek gelir için simit satıyor



ZONGULDAK'ta işçi emeklisi 79 yaşındaki Mehmet Edip Yücesan, 30 yıldır sahilde simit satarak ek gelir sağlıyor. Yücesan'a, son 1 yıldır yaşı ilerlediği için eşi 65 yaşındaki Nuray Yücesan de yardım ediyor.



Mehmet Edip Yücesan, Türkiye Taşkömürü Kurumu kömür yıkama tesisinden 30 yıl önce emekli olduktan sonra simit satmaya başladı. Yücesan, kafelerin yoğunlukta olduğu Liman Caddesi'deki sahil bandında yıllardır simit satarak ek gelir elde ediyor. Yaşı ilerlediği için refleksleri zayıflayan Mehmet Edip Yücesan'a, son 1 yıldır eşi Nuray Yücesan da yardım ediyor. 4 çocukları olduğunu söyleyen Mehmet Edip Yücesan, şöyle konuştu:



"30 yıldır simit satıyorum, 24 yıldır bu sahildeyim. Burada herkes beni tanıyor. Ben tezgah açmayınca merak ediyorlar. Diğer gün gelip sağlığımı soruyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Sürekli aynı yerde olunca insanlar tanıdı. Çoğunun ben ismini bilmem ama onlar beni bilir. Eskiden daha çok iş olurdu. Şimdi o kadar yok. 1 yıldır eşim de bana eşlik ediyor. Allah sağlık verdikçe devam edeceğim."



Zonguldak Belediyesi'ne aylık 90 lira yer kirası ödediğini söyleyen Yücesan, sahilde kira ödemeden kaçak simit tezgahı açanların önüne geçilmesini istedi.