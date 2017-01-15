Zonguldak 5 Günde Iki Kişiyi Denizde Boğulmaktan Kurtardı

5 günde iki kişiyi denizde boğulmaktan kurtardı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, geçen 9 Ocak'ta denize atlayarak intihar girişiminde bulunan 57 yaşındaki İbrahim Öztürk'ü polis memuruyla birlikte kurtaran 26 yaşındaki Yalçın Durmuş, dün de tekneden düşerek boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Keskin'i kurtardı.



Olay, dün öğle saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozahane Mevkii'nde meydana geldi. Tekneden tekneye atladığı sırada denize düşen Ahmet Keskin, boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınmaya başlayan Keskin'i görenler yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan balıkçı Yalçın Durmuş, canını hiçe sayarak suya atlayıp yüzerek Ahmet Keskin'e ulaştı. Durmuş, tekneye bindirdiği Keskin'i kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Keskin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yalçın Durmuş'un Ahmet Keskin'i kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.



5 GÜN ÖNCE DE HAYAT KURTARMIŞTI



Yalçın Durmuş, geçen 9 Ocak'ta intihar etmek amacıyla denize atlayan İbrahim Öztürk'ü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mücahit Yavuz'la birlikte kurtarmıştı.



Yalçın Durmuş, insan hayatı kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Sahil kenarında iken bir ses geldi. Ben milleti şaka yapıyor zannettim. Orada bir abi varmış. Sandala atlayayım derken dengesini kaybedip düşmüş. Ben hala milleti şaka yapıyor zannediyorum. Arkamı dönünce adamın boğulmak üzere olduğunu fark ettim. 'İnsan canıdır' diyerek kendi canımızı hiçe saydık. Gittik kurtardık. Verilmiş sadakası varmış. Yoksa ölüyordu. Diğer olayda da şans eseri denk geldi. Bize denk geliyor, anlamadım. Büyük bir şans gibi bir şey. O anda denizin soğuk olduğu aklıma gelmiyor. Biz 12 ayda da denize girdiğimiz için bize soğuk vız geliyor. Yeri geliyor karlı havada denize giriyoruz. Biz o nedenle soğuğu umursamıyoruz. Biz gösteriş yapmadan insan canını kurtarmaya gidiyoruz."