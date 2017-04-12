Zolan: "Büyük ve Güçlü Türkiye" İdeali İçin "Evet"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliğine dair referandum dan çıkacak "evet" sonucu ile birlikte Türk milletinin "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine daha da yaklaşacağını söyledi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliğine dair referandum kapsamında Çal ilçesini ziyaret etti. Çal'ın Süller Mahallesi ile sabah erken saatlerde başlayan Başkan Zolan'ın ilçe ziyareti Kocaköylüler, Hançalar, Akkent, Ortaköy, Develer, Kabalar, Sazak, Selcen ve Yukarıseyit Mahalleleri ile devam etti. Mahallelerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Başkan Zolan'a AK Parti Çal İlçe Başkanı Ahmet Kocagöz eşlik etti. Başkan Zolan, referandum dan çıkacak "evet" sonucu ile birlikte Türk milletinin "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine daha da yaklaşacağını söyledi.



"Devlet de insan vücudu gibidir zayıflarsa gücünü kaybeder"



Devletin insan vücudu gibi olduğunu ifade eden Başkan Zolan, vücudun bağışıklık sistemi zayıfladığında hastalıkların ortaya çıktığı gibi devletin de zayıfladığında bölücü unsurların ülkeyi farklı noktalara götürmek için ayaklandığını ve başkaldırdığını ifade etti. "Devlet de insan vücudu gibidir zayıflarsa gücünü kaybeder" diyen Başkan Zolan, "Ama devlet güçlüyse bunları aklından bile geçiremezler. En son 7 Haziran'da yaşadığımız olay, koalisyon görüşmeleri tıkanınca tekrar erken seçim yaşandı. Oradan birileri hendek kazmaya ve başını kaldırmaya kalktı. İşte mevcut sistemimiz her türlü riski içinde taşımaktadır."



"Güçlü geleceğin temelleri atılacak"



Geçmişte parlamenter sistemin zafiyetlerinden faydalanılarak ülkede hükümetlerin devrildiğini, ekonominin alt üst edildiğini ve siyasi istikrarsızlıklarla Türkiye'nin geri gittiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Yeni sistem ile siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama, hızlı karar alma ve uygulama ile ülkemizin ve milletimizin güçlü geleceğinin temelleri atılacak" diye konuştu. - DENİZLİ