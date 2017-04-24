Zokora, Endonezya'ya Transfer Oldu

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Didier Zokora, Endonezya Birinci Futbol Ligi takımlarından Semen Padang'a transfer oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, kontratın detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmazken, Zokora'nın yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi.



Fransa'da Saint-Etienne, İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Sevilla gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, daha sonra Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor'da görev yaptı. Zokora, son olarak Hindistan'da Pune City ve NorthEast United'da top koşturdu.