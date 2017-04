Zlatan İçin Beşiktaş İddiası!

Manchester United formasıyla harika bir perfornans sergileyen Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İsveçli forvetin yeni sezonda nerede olacağı belirsizliğini koruyor.



İngiliz basını Ibra ile ilgili çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Gazete ve intermet sitelerinde yer alan haberlere göre Ibrahimovic'in önünde 3 seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki M.United... Tecrübeli forvet şu anda çok mutlu olduğu İngiliz kulübünde kariyerine devam edebilir.



Fakat transfer seçenekleri de çok ciddi bir şekilde Ibrahimovic'in önünde duruyor. Ada basını, İsveçli yıldızın Manchester United'tan ayrılması durumunda ya ABD ekibi LA Galaxy ya da Beşiktaş'a gideceğini öne sürdü. Bu müthiş iddia Siyah-Beyazlı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.



