Zlatan Ibrahimovic, Bacaklarının Fotoğrafını Paylaştı: Futbola Devam Edeceğim

Manchester United'da çapraz bağlarını koparan ve sahalardan uzun süre uzak kalması beklenen Zlatan Ibrahimovic sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sakatlığı sebebiyle 8-9 ay forma giymeyeceği düşünülen ve sezon sonunda Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic, futbol oynamaya devam edeceğini açıkladı.

Ibrahimovic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; futbol oynamaktan vazgeçmeyeceğini ve pes etmek gibi bir seçeneğinin olmadığı vurguladı.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

İşte Zlatan Ibrahimovic'in paylaşımı;

"Öncelikle tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Sakatlandım ve bu yüzden bir süre futbol oynayamayacağım. Her şey gibi bu da geçecek ve daha güçlü geri döneceğim. Şimdiye dek tek bacağımla oynuyordum. Bu yüzden sorun olmamalı. Pes etmek bir seçenek değil. Yakında görüşürüz."