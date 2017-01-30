Ziyaretine Geldiği Annesiyle Birlikte Karbon Monoksitten Zehirlendi

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde oturan 83 yaşındaki Muazzez Bahadır, İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen 57 yaşındaki Muzaffer Bahadır ile kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İstanbul Esenler'de oturan Muzaffer Bahadır, kısa süre önce İnegöl'de akrabaları ile birlikte oturan annesi Muazzez Bahadır'ı ziyarete geldi. Anne ve oğlu, İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi Türker Sokak'taki 2 katlı ahşap binanın 1'inci katında dün gece sobayı yakarak uykuya daldı. Sabah anne ile oğlunun uyanmadığını fark eden üst kattaki akrabaları aşağı indiklerinde onları hareketsiz halde buldular. Sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Muzaffer ve Muazzez Bahadır haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale ardından durumları ciddi olan anne oğul Bursa Osmangazi Aritmi Hastanesi'ne sevk edildi. - Bursa