Ziyarete geldiği babasını ölü buldu feryadı yürek yaktı

Adana'da ziyaretine geldiği babasını ölü bulan genç kadın "Baba beni yalnız bırakma, baba gitme" diyerek gözyaşlarına boğuldu



ADANA - Adana'da ziyaretine geldiği babasını ölü bulan genç kadın "Baba beni yalnız bırakma, baba gitme" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67054 sokaktaki evde meydana geldi. Hülya Emrecik, 25 yıl önce annesinden ayrılan ve tek başına yaşayan babası 69 yaşındaki Şeref Öğretmen'i ziyarete gitti. Emrecik zili çaldı ancak açan olmadı. Emrecik bunun üzerine babasının hayatından endişelenerek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada apartmanda oturan bir yakını Öğretmen'in kaldığı evin anahtarını getirdi. Sağlık ekipleri kapının açılmasıyla içeri girince Öğretmen'i mutfakta yüzüstü hareketsiz halde yatarken buldu. Öğretmen'in hemen yanı başında piknik tüpü olduğu ve yerde de kanlar olduğu görüldü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Öğretmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada olay yerine polis ekipleri de geldi.

"Ne olur son bir kez göreyim"

Babasının ziyaretine gelen ancak onun öldüğünü öğrenen Emrecik ise şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Emrecik babasını son bir kez görmek istedi. Ancak polis olayın düşme sonucu değil de cinayet olabileceğini de düşünerek genç kadına olay yerine girmesine izin vermedi. Genç kadın bir süre babasının evinde ağlarken yakınları tarafından teskin edildi.

"Baba beni yalnız bırakma"

Hülya Emrecik sinir krizi geçirince sağlık görevlileri tarafından ambulansa götürüldü. Emrecik bu arada, "Baba beni yalnız bırakma, baba gitme" diyerek ağıt yakarak yürekleri dağladı. Ambulansa müdahale edilen genç kadın daha sonra yakınlarının yanına gelip gözyaşı döktü.

Polis olay yerinde inceleme başlatırken evin girişinde panoda ünlü aktris Angelina Jolie'nin fotoğraflarının olması dikkat çekti. Şeref Öğretmen'in ölümü şüpheli bulunurrken, düşme sonucu mu yoksa kafasına tüple vurularak mı öldüğü otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Şeref Öğretmen'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

(FKE-