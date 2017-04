Ziyaretçilerinden Lamborghini Gallardo'nun Kaportasını Çizmesini İsteyen Müze

Başta görsel sanatlar olmak üzere, her türlü sanat sergisinin gerçekleştirildiği "sanat müzeleri", daha fazla insana hitap edebilmek ve daha fazla insan çekebilmek adına zaman zaman oldukça farklı projeler hayata geçiriyor. Bunların en önemli örneklerinden birisini teşkil eden Aarhus Kunstmuseum isimli sanat müzesi, uyguladığı proje sayesinde sosyal medyanın ve dünya basınının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.



Aarhus Kunstmuseum Sanat Müzesi bu proje kapsamında; ziyaretçi sanat severlerden, müzeye yerleştirilen bir Lamborghini Gallardo marka lüks otomobili istedikleri gibi çizmelerini istedi.



Danimarka'da bulunan Aarhus Kunstmuseum isimli sanat müzesi, yaklaşık 170 bin dolar değerindeki Lamborghini Gallardo marka lüks otomobili geçtiğimiz Eylül ayında müzeye yerleştirdi ve ziyaretçiler otomobili istedikleri gibi çizerek oldukça farklı olan bu projenin bir parçası oldu.



Müzede ziyaretçilere tanınan sürenin tamamlanmasının ardından Norveçli sanatçı Dolk'un projesi olarak "No Man is an Island" isimli serginin bir parçası oldu ve sonraki ziyaretçilere sergilenmesi amacıyla ziyarete açıldı.