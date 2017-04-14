Ziyaret İnceleniyor"

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Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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