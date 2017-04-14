Ziyaret İnceleniyor"
Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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