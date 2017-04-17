Ziyaret'e Dev Bayrak

Amasya'da 'meyve diyarı' diye adlandırılan Ziyaret beldesinde beldeye hakim bir tepeye belediye tarafından dev Türk bayrağı konuşlandırıldı.



30 metre uzunluğundaki direğin gönderine 96 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı çektiklerini belirten Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olan bayrağın beldelerinin zirvesinde dalgalanmasından mutluluk duyduklarını söyledi.



"Beldemizde 2023 kişi 'evet' dedi"



Halkın yüzde 51,3'ünün desteğinin alındığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında beldelerindeki seçmenin yüzde 80'inin tercihini 'evet' yönünde kullandığına değinen Uyanık, "Beldemizde 2023 kişi 'evet' oyu kullandı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e doğru gidilirken yöremizden 2023 oyun 'evet' çıkması tesadüf oldu. Bu sonuç bizi sevindirip 2023 vizyonuna olan inancımızı artırdı" diye konuştu. - AMASYA