Ziya Doğan: "Ptt 1. Lig'e Çıkacak Gücümüz Var"

Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ziya Doğan, düşme potasından Play-Off'a kadar yükseldiklerini belirterek, PTT 1. Lig'e çıkacak yeterli güçlerinin de olduğunu söyledi.



Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ziya Doğan, ligin ilk yarısında düşme potasında olduklarını hatırlatarak, ikinci yarı büyük bir çıkış yakaladıklarını ve 20 maçtır yenilmezlik unvanları olduğunu kaydetti. Düşme potasından gelip ligi 3'üncü sırada bitirmenin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Doğan, "Sonuçtan çok ligde hedeflediğimiz noktaya azimle ulaştık" dedi.



"Hedeflediğimiz yere vardık"



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grubu 3'üncü bitirmenin büyük bir başarı olduğunu aktaran Doğan, "Ligin ikinci yarısıyla birlikte 20 maçlık yenilmezlik serimizi sürdürüyor. Bu sayede Play-Off potasına kadarda yükseldik. Bu başarımızı aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedeflediğimiz yere hep birlikte el ele geldik. Rakiplerin alacağı sonuçlar da bu maç öncesi önemliydi. Tabii rakip kim olursa olsun biz çıkıp oynayacağız. Maçın ilk yarısında Kayseri Erciyesspor oldukça iyi mücadele etti. Aynı ilk yarıdaki maç gibi rekor sayıda gol kaçırdık. İlk iki golü bulunca ister istemez Kayseri Erciyesspor'un gardı düştü. Üçüncülüğü hedefliyorduk ve hedeflediğimiz yere vardık. Bu maçla ilgili çok konuşmaya gerek yok, oyuncularımı tebrik ediyorum. Türkiye Liglerinde büyük bir başarı elde ettiler. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Malzemecisinden, yönetim kuruluna, futbolcusundan başkanına kadar herkese sonsuz teşekkürler, hepsini kutluyorum" dedi.



"Finale kalmak istiyoruz"



Ligin bittiğini ama asıl mücadelenin şimdi başladığına dikkat çeken Doğan, "Ama işimiz şimdi başlıyor. Bu başarı taçlandırmazsak kimse bizim 20 maç kaybetmediğimizi hatırlamaz. Alnımızın akıyla eleme maçlarını geçerek, finale kalmak istiyoruz ve hak ettiğimiz şampiyonluğa, layık olduğumuz 1.Lig'e ulaşmak istiyoruz. Çok çalıştık ve disiplinli bir şekilde oyunumuzu rakiplerimize kabul ettirerek buralara geldik. Şimdi telafisi olmayan maçlara çıkacağız" diye konuştu.



Play-Off karşılaşmalarında takımına son derece güvendiğini ve bu başarıyı taçlandıracaklarına emin olduğunu vurgulayan Doğan, "Ben takımıma güveniyorum. Bugüne kadar zor durumların altından kalktık. Telafisi olmayan maçlarda da iyi iş çıkartacağımıza inanıyorum. Artık bu başarıyı taçlandırmamız gerekiyor. Bugün akşam Hatay'da olacağız ve en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız. Tüm takım olarak hazırız" şeklinde konuştu.



Play-Off'ta mücadele edecekleri Hatayspor'un ligin ikinci yarısında Kastamonuspor'dan sonra en iyi takım olduğunu söyleyen Doğan, "Eksikliklerimiz var. Fakat biz, hep yedek oyuncularımızı da hazır tuttuk. Hiçbir bahaneye sığınmayacağız. Arkadaşlarımızla birlikte çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Karşılaşacağımız Hatayspor'da ikinci yarının bizden sonra en iyi takımı. Artık bu maçı düşünmek zorundayız. Hatayspor'u geçerek Play-Off iddiamızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU