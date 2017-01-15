Zivzik Narına Talep Arttı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bahçelerde üretilen zivzik narı il dışında yoğun talep görüyor.



Siirt Sebze ve Meyve Hal'inde komisyonculuk yapan Emin Şen, ekim aylarında hasadı yapılan nara en fazla ocak ve şubat aylarında rağbet olduğunu, en çok talebin de il dışında yaşayan Siirtlilerden geldiğini söyledi.



Siirt'te yetiştirilen narların ince kabuğuyla bozulmadan 7 ay tazeliğini muhafaza ettiğini aktaran Komisyoncu Şen, "Bahçelerde topladığımız narları her yıl kış aylarında sipariş veren müşterilere gönderiyoruz. Kilosu 2 ile 3 lira arasında değişen narlara en fazla talep Siirtlilerin yaşadığı İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova gibi illerden geliyor. Siirt'te Şirvan ilçesinin Pirinçli köyünde yetişen bu meyve, bu bölgede üretilen en kaliteli nardır. Bu narların kendine has özellikleri ise ince kabuğu ve aromalı tadıdır. Bol sulu bu nar 7-8 ay bozulmadan özelliğini muhafaza edebiliyor" dedi. - SİİRT