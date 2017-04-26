Zirkonyum kaplama nasıl yapılır?



Estetik diş hekimliğinde her geçen gün metal alt yapılı porselenlerden uzaklaşılıyor. Biyolojik uyum, doğal görüntü, estetik ve mekanik direnç gibi istediğimiz tüm özelliklere sahip olan bu sistemde alt yapı olarak metal yerine beyaz bir alaşım olan zirkonyum kullanılır. Zirkonyum alt yapılı porselenleri hem ön dişlerde kullanabilecek kadar estetik olmaları hem de arka dişlerde kullanılabilecek kadar sağlam olmaları sebebiyle güvenle tercih etmekteyiz. Bu sistemler kişilerin yaşam kalitesini artırmaktadır."

Zirkonyum kaplamanın özellikleri

"Diş estetiğinde çok uzun zamandır, altyapı olarak metal yapılar kullanılıyor. Fakat bu metal yapılar hem diş etine zarar verdiği hem de estetik görünüm açısından istenilen sonucu vermediği için sorun yaratıyordu. Bu sorun, diş estetiğinin en önemli gelişmelerinden birisi olan zirkonyum kaplama tekniğiyle kalıcı olarak çözülmüş durumdadır. Zirkonyum, porselen kaplamalarda altyapı olarak gri metal yerine kullanılan beyaz bir alaşımdır. Zirkonyum alaşımının en büyük özelliği doğal dişlerimiz gibi ışığı geçirme özelliğinin çok yüksek olmasıdır. Bu özelliği sayesinde de estetik görünüm açısından özellikle ön dişlerde daha çok kullanılır. Ayrıca metal alaşımlar gibi diş etine zarar vermez. Böylece porselen dişler hem daha sağlıklı hem de daha parlak görünür."

Zirkonyum kaplama ağrısız bir işlemdir

"Dişler biraz küçültüldükten sonra hassas ölçü malzemeleriyle ölçü alınıp laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda model üzerinde istenilen renk ve boyutlara uygun önce zirkonyum altyapı ardından porselen yapılır. Son olarak dişe uyumlandırılan kaplama özel yapıştırıcılarla dişe kalıcı olarak adapte edilir. Doğal diş yüzeyinizden 1-2 mm arasında bir tıraşlanarak yerleştirilir. Zirkonyum kaplama düzenli kontrolleri yapıldığı sürece oldukça uzun ömürlüdür. Sonradan değiştirmek istediğinizde zirkonyum kaplamalar kesilerek çıkarıldığından herhangi bir rahatsızlık vermez. Dişlerde doku kaybına yol açmaz."

İyileşme süreci kısadır

"Zirkonyum diş kaplama işlem sırasında herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmez. Operasyon, lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Sonrasında diş renginde geçici bir kaplama yapılarak sıcak ve soğuk hassasiyeti engellenir. Diş eti sorunu olmayan hastalarda zirkonyum kaplama tedavisi yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanır. Diş eti sorunu olan hastalarda öncellikle diş eti tedavisi yapılması gerektiği için işlem biraz daha uzun sürer."

Zirkonyum kaplamanın avantajları

Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer "Diş eti dokusuyla uyumlu bir malzeme olduğu için metal destekli protezlerde olduğu gibi diş etinde morarma oluşturmaz. Diş eti çekilmesine sebep olmaz, yanlış fırçalama nedeniyle diş eti çekilmesi olsa bile estetik açıdan kötü bir görüntü yaratmaz. Metal içerikli olmadığından ağızda herhangi bir tat değişikliği yaratmaz, kokuya sebep olmaz. Pürüzsüz ve kaygan porselen yüzeyi sayesinde plak birikimi oluşmaz. Böylece kahve, çay, sigara gibi maddeler dişin rengine zarar vermez. Doğal diş gibi fırçalanır, diş ipi ve ağız gargarası kullanılır. Zirkonyum kaplama da tıpkı doğal dişler gibi sert bir cisim değdiğinde ya da ters bir kuvvet geldiğinde kırılabilir. Doğal dişler gibi diş hekimleri tarafından onarılır. 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimine kontrole gidilmelidir."

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