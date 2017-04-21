Zırhlı Birliklerde Yemin Töreni

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 32. dönem 50 tankçı uzman erbaş için yemin töreni düzenlendi.



Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında düzenlenen yemin törenine, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Bülent Tuğrul ve askerlik eğitimini tamamlayan askerlerin yakınları katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, tümen sancağının tanıtılmasının ardından 50 tankçı uzman erbaş için ant içme törenine geçildi. Aileler yemin törenini coşku içinde seyretti.



Askerler, ellerini, etrafında sıralandıkları masaların üstünde bulunan Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti.



Tuğgeneral Tuğrul, başarılı askerlere katılım belgesi, ailelerine ise hediye takdim etti.



"Sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum"



Askerlere başarılar dileyen Tuğgeneral Tuğrul, "Bu yeminle sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı, Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı, şeref ve namustur." diye konuştu.



Şeref ve namusun, Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsal ve elzem olduğunun altını çizen Tuğgeneral Tuğrul, şunları söyledi:



"Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Asla unutmayınız ki dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve daha da önemlisi bağrından çıktığı yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır."



Tuğrul, Türk askeri ve Mehmetçik olmanın, aynı zamanda onur olduğunu ifade ederek, "Askerlik göreviniz ileride çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Artık kutsal görev sırası sizde. Silahlı Kuvvetlerimizin en güçlü Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailelerinize,Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Tören sonrası, yemin eden askerler aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.



Oğluyla aynı ismi taşıyan Kore gazisinden gençlere tavsiye



Eğitimini tamamlayarak yemin eden tank uzman erbaş Mehmet Ali Borçbitiren'in Kore gazisi 86 yaşındaki babası Mehmet Ali Borçbitiren de oğlunun yemin törenine katıldı.



AA muhabirine konuşan Kore gazisi Borçbitiren,1952 yılında İskenderun'dan gemiyle Kore'ye gittiğini belirterek, "4 sene 10 gün askerlik yaptım. Şimdi yine isteseler yine gider, seve seve bu vatan için canımı veririm. Bu vatan bir askerimizi 20 senede zor yetiştiriyor. Şehit olan asker ve polislerimizin anne babalarına Allah sabırlar versin." dedi.



Oğlu da asker olduğu için onur ve gurur duyduğunu dile getiren baba Borçbitiren, "Oğlumla gurur duyuyorum. Ben yetiştirdim oğlumu ama komutanlarımız da büyük emek verdiler. Allah onlardan razı olsun. İnşallah oğlum vatanına hizmet etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.



Kore savaşı sırasında vücudunun iki yerinden yaralanan Borçbitiren, 86 yaşında olmasına rağmen halen maratonlara katıldığını, sigara içmediğini aktararak, gençlere sigara içmemeleri ve sağlıklarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.