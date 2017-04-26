Zırhlı Birlikler Komutanlığı İddianamesi Tamamlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 52 kişi hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 52 kişi hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 52 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.
Ayrıca bu şüphelilerden bir kısmı için askeri komutanlıkların gaspı, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, birden fazla kişiyle silahla tehdit, kamu malına zarar vermek, kamuya ait araçları suçta kullanmak, hürriyeti engelleme suçlarından da kamu davası açıldı.
İddianamede yer alan şüphelilerin isimleri şöyle:
"Ahmet Bi·can Kırker, Ahmet Çakır, Abdülkadi·r Çi·çek, Ahmet Faruk Çavuş, Ahmet Han Büyüksakallı, Ali· Osman Karahan, Ali· Suat Yurdakul, Bi·lal Nuri· Gelebek, Burak Çakır, Cem Tuce, Ci·han Özmen, Emrah Şensoy, Enes Daşçı, Ensar Hüdai· Sağkal, Erdal Yeti·m, Faruk Yaman, Fati·h Çubukçu, Fati·h Karaaslan, Fati·h Mehmet Kılıç, Fethi· Göçer, Harun Bulut, Harun Erken, Harun Uğur, Hasan Çelen, İbrahi·m Akça, İbrahi·m Zengi·n, İsa Sancaklı, İsmai·l Üzüm, Koray Korkmaz, Levent Doğan, Mehmet Ayaz, Mehmet Feri·t Demi·rci·, Mehmet Sıddık Çoban, Muhammet Maci·t, Muharrem Erdem, Murat Akkuru, Mustafa Acar, Mustafa Koçak, Oktay Culha, Orhan Kutlu, Ömer Faruk Göçük, Özkan Gürkol, Öztürk Gür, Ramazan Demi·rkol, Resul Doğan, Resül Çoban, Sefa Alkan, Sefa Aygün, Semi·h İlhan, Si·nan Ünal, Yavuz Ali· Üçler ve Yusuf Akbulut."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol müşteki olarak yer aldığı iddianamede, hakkında kamu davası açılan şüphelilerden Ahmet Bican Kırker'in olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığına darbeye teşebbüs amacıyla olay gecesi giderek burada komutayı ele alıp mevcut tümen komutanı müşteki Erdoğan Akyol'un rehin alınıp Akıncı Hava Üssü'ne götürülmesini sağladığı belirtildi.
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığından iki tankın, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildiği ifade edilen iddianamede, tankların, halkın karşı koyması üzerine yeniden birliğe döndüğü, tekrar çıkış yapamadığı kaydedildi. İddianamede, bu olay ve tank mürettebatının eylemleri ayrıntılı anlatıldı.