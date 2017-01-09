Zırhlı Araçlarla Devriye Atan Polis Sokak Hayvanlarını Unutmadı

İstanbul'da zırhlı araçlarda görev yapan polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.



İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanları devriye atan polis ekipleri unutmadı. Terör olaylarının sıkça yaşandığı bölgelerde zırhlı araçlarla görev yapan ekipler, kar nedeniyle yemek sıkıntısı yaşayan hayvanlar için sokaklara mama bıraktı. Devriye görevi yapan polislerin hayvanlara yem bırakması görenlerin takdirini kazandı. - İSTANBUL