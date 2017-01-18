Tekerlekli zirai traktörler ve dizel motorların da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında yüzde 5,8 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.
Tekerlekli zirai traktörler, içten yanmalı dizel ve yarı dizel motorların da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında yüzde 5,8 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacağı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, AB ve EFTA üyesi ülkelerin yanı sıra İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Güney Kore ve Malezya dışındaki ülkelerden ithal edilen dökme demirden ince ve kalın boru, içten yanmalı dizel ve yarı dizel motor, tekerlekli zirai traktörler, döner deplasmanlı pompalar, elektrik motorları ve jeneratörler, vites kutuları, diferansiyelli hareket ettirici akslar gibi ürünlerin ithalatında yüzde 5,8 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. - İSTANBUL
Zirai Traktör ve Dizel Motor İthalatına İlave Gümrük Vergisi
Tekerlekli zirai traktörler ve dizel motorların da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında yüzde 5,8 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.
Tekerlekli zirai traktörler ve dizel motorların da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında yüzde 5,8 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.
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