FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu. Türkiye Kupası gruplarından yükselerek son 16'ya kalan takımlar çeyrek final için mücadele edecek. Son 16 turunda Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Beşiktaş - Fenerbahçe maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının başlama saatiyle ilgili son bilgiler haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna kalan takımlar - Türkiye Kupası son 16 turundaki eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belirlendi. Türkiye Kupası'nda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turunda mücadele edecek. Gruplarını 1. sırada tamamlayan takımlarla, ikinci sırada tamamlayan ekipler çapraz eşleşme sonucu birbirleriyle karşılaşacak.
Eşleşmeler ise şu şekilde:
Şanlurfaspor - Çaykur Rizespor
Kasımpşa - Osmanlıspor
Gençlerbirliği - Kayserispor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Tuzlaspor - Sivasspor
Başakşehir - Galatasaray
Akhisar Belediye - Gümüşhanespor
Konyaspor - Ümraniyespor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası son 16 turu statüsü
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları tek maç üzerinden oynanacak. Eşitlik halinde önce uzatmalar, ardından seri penaltı atışlarına geçilecek. Gruplarını lider olarak tamamlayan ekipler ev sahibi olma avantajını yakalayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası maçları ATV, A2 TV ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maç Programı
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu.
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu. Türkiye Kupası gruplarından yükselerek son 16'ya kalan takımlar çeyrek final için mücadele edecek. Son 16 turunda Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Beşiktaş - Fenerbahçe maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının başlama saatiyle ilgili son bilgiler haberimizde.