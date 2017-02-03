Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Hakemleri Açıklandı

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Kupada Beşiktaş ile Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak kritik maçların hakemleri belli oldu.
5 Şubat Pazar günü saat 20: 30'da Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesini hakem Ali Palabıyık yönetecek. 4 Şubat Cumartesi günü saat 20: 30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesi karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Beşiktaş'ın Ali Palabıyık yönetimindeki karnesi
Beşiktaş, Ali Palabıyık yönetiminde bugüne kadar 8 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ali Palabıyık söz konusu maçlarda Beşiktaş'a 20 sarı, 1 kırmızı kart çıkarırken raki takımlara 19 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Siyah beyazlılar, Palabıyık yönetiminde son 2 maçını kazanırken, son 4 karşılaşmada mağlubiyet almadı.
Fenerbahçe'nin Ali Palabıyık yönetimindeki karnesi
Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bumaçlarda 35 sarı 5 kırmızı kart görürken, rakip takımlar 32 sarı, 3 kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, bu sezon Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu 3 karşılaşmada da sarı lacivertli takımın rakipleri kırmızı kart gördü.
Galatasaray'ın Mete Kalkavan yönetimindeki karnesi
Galatasaray, Mete Kalkavan yönetiminde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 33 sarı, 1 kırmızı kart görürken rakipleri 36 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Galatasaray, Palabıyık yönetiminde son 8 maçta ise 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu maçlarda sarı kırmızılıların rakiplerine 3 kez kırmızı kart çıktı.
Başakşehir'in Mete Kalkavan yönetimindeki karnesi
Medipol Başakşehir, Mete Kalkavan yönetiminde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Başakşehir'e bu maçlarda 22 sarı kart gösterilirken, rakiplerine 21 sarı, 1 kırmızı kart çıktı. Başakşehir, Mete Kalkavan yönetiminde son 4 maçını ise kaybetmedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Hakemleri Açıklandı
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının hakemleri açıklandı.
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Kupada Beşiktaş ile Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak kritik maçların hakemleri belli oldu.